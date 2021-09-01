От взрыва гранаты погиб ветеран АТО из Калуша

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Ракурс

От взрыва гранаты погиб ветеран АТО. Инцидент произошел вечером 31 августа в Калуше. На месте происшествия погиб участник АТО Анатолий Новичонок.

Об этом сообщил глава общественного союза «Общественное объединение Калущини участников боевых действий (АТО) на востоке Украины имени Романа Шухевича» Александр Соколовский, пишет «Суспільне».

По его словам, во вторник примерно в 22.00 Новичонок наведался в гости к своему отцу на улицу Сечевых Стрельцов.

Он (Анатолий Новичонок — ред.) гранату поставил себе под живот. Отец еще успел как-то выбежать из комнаты. Где он взял гранату мне не известно, — добавил Соколовский.

Согласно предварительной информации полиции, инцидент произошел в квартире пятиэтажки.

Вчера в 20.15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями, — рассказали правоохранители.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты установили, что жители дома около 16.00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, вероятно — полученных в результате взрыва гранаты, — подытожили в Нацполиции.

Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификацией — ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией — несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, Анатолий Новичонок служил в четвертом батальоне 24-й ОМБр. Впервые отправился на фронт в августе 2014 года. У бойца остались жена и дети.

Напомним, в Украине действует бесплатная психологическая помощь для людей в отчаянии. В частности, работают онлайн-платформа «Расскажи мне», правозащитная организация «Ла Страда», кризисная национальная линия предотвращения суицидов и профилактики психического здоровья Lifeline Ukraine (круглосуточный, анонимный и бесплатный телефон — 7333).