Большой герб — «Слуга народа» изменит эскиз и готова к дискуссиям о лапах льва

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Ракурс

Проект большого государственного герба Украины может видоизмениться. В эскиз изображения ко второму чтению будут внесены изменения.

Об этом рассказал в интервью НВ председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что комитет рекомендовал Раде сразу голосовать за большой герб в целом. Но поскольку к эскизу немало замечаний у геральдистов и художников, то в «Слуге народа» прислушиваются к этому и пойдут на дискуссию.

По словам Корниенко, компромисс возможен относительно изображения короны и лап льва на гербе.

Многих беспокоит прежде всего монархическая корона. На самом деле есть республики, у которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. Также есть дискуссии об анатомически-физиологических особенностях льва, — сказал Корниенко.

Правки в законопроект будут содержать не только текстовое описание, но и их эскиз.

Напомним, что 24 августа Рада предварительно утвердила проект большого герба на внеочередном праздничном заседании.

Конкурс рисунков стартовал 25 августа 2020 года. В ноябре выбрали лучший эскиз. Победил художник Алексея Кохан, но его вариант многие специалисты критиковали за использование большого количества стереотипов об Украине.

В Конституции Украины говорится о трезубце — малом государственном гербе Украины. Он является частью большого герба. Но на законодательном уровне за 30 лет восстановленной независимости страны описание большого герба не привели в порядок.

Источник: НВ