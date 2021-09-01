Новий ковідний прогноз опублікувала НАН — що пророкують Україні у вересні

https://racurs.ua/ua/n159503-novyy-kovidnyy-prognoz-opublikuvala-nan-scho-prorokuut-ukrayini-u-veresni.html

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Коронавірус поширюватиметься Україною у вересні поступово, але кількість нових випадків у середині місяця щодня фіксуватиметься на рівні понад 2 тис.

У Національній академії наук України повідомили, що у перші сім днів місяця очікується в середньому до 1 тис. 742 випадків щодня, а на другому тижні — до 2,3 тис. нових інфікованих.

В НАН констатують, що поки темпи поширення коронавірусу подібні до аналогічного періоду 2020 року. Зростання кількості хворих становить приблизно 22% щотижня.

Зростання смертності від наслідків коронавірусної хвороби становить 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні — на 67%).

Найбільш загрозлива ситуація наразі в Чернівецькій області. Тут зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання. На Буковині кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а кількість людей, що потрапили у лікарні з COVID-19 — подвоїлась.

Спостережувана летальність в Україні лишається близькою до 3%. Високою лишається кількість госпіталізованих дітей та осіб від 18 до 34 років, — повідомили у НАН.



Нагадаємо, що за 31 серпня в Україні виявили 2 тис. 75 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. До лікарень привезли 874 COVID-хворих. За добу померли 44 особи.