Динаміка завхорюваності на коронавірус в Україні, дані - МОЗ

https://racurs.ua/ua/n159581-covid-19-syagnuv-pokaznykiv-vesny-v-moz-nazvaly-naybilsh-urajeni-regiony.html

Ракурс

Коронавірус в Україні знову сягнув загрозливих показників. За добу 2 вересня виявили 2 тис. 693 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. З початку пандемії захворіли вже понад 2,29 млн осіб.

Востаннє подібні показники кількості нових інфікованих спостерігалися в Україні наприкінці весни — початку літа.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за минулу добу в лікарні поклали 826 хворих на коронавірус.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

В Україні вже понад 4 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19. 152 тис. 772 особи вакциновано 2 вересня. Одну дозу отримали 46 тис. 826 людей, повністю імунізовані — 105 тис. 946 людей.