Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Динаміка завхорюваності на коронавірус в Україні, дані - МОЗ

COVID-19 сягнув показників весни — в МОЗ назвали найбільш уражені регіони

3 вер 2021, 09:24
999

Коронавірус в Україні знову сягнув загрозливих показників. За добу 2 вересня виявили 2 тис. 693 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. З початку пандемії захворіли вже понад 2,29 млн осіб.

Востаннє подібні показники кількості нових інфікованих спостерігалися в Україні наприкінці весни — початку літа.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні, дані - РНБО

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні, дані - РНБО

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за минулу добу в лікарні поклали 826 хворих на коронавірус.


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

В Україні вже понад 4 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19. 152 тис. 772 особи вакциновано 2 вересня. Одну дозу отримали 46 тис. 826 людей, повністю імунізовані — 105 тис. 946 людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів