Владимир Путин, фото: worldcrisis.ru

https://racurs.ua/n151839-putin-ispolzoval-derkacha-dlya-vliyaniya-na-amerikanskie-vybory-razvedka-ssha.html

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Владимир Путин, президент РФ, через украинского народного депутата Андрея Деркача пытался дискредитировать на выборах в США тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена и повысить шансы Дональда Трампа на победу.

По мнению американской разведки, Деркач играл важную роль в усилиях России по влиянию на американские выборы. Об этом говорится в отчете, обнародованном офисом директора Национальной разведки США, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.

В отчете отмечается, что ключевым моментом стратегии Москвы во время прошлогодних президентских выборов в США было использование доверенных лиц, связанных с российской разведкой.

Задача этих лиц, в частности, состояла в распространении нарративов, таких как ложные или необоснованные обвинения против Байдена.

Так, американская разведка считает, что Путин и российские чиновники могли «держать под присмотром» деятельность Деркача, известного публикацией так называемых «пленок Порошенко-Байдена», на которых записаны якобы компрометирующие разговоры многолетней давности между пятым президентом Украины и тогдашним вице-президентом США Байденом.

Мы считаем, что Путин держал под присмотром деятельность Андрея Деркача, — считают в американской разведке. — Деркач имеет связи с российскими чиновниками, а также российскими спецслужбами.

Отмечается, что кроме помощи Трампу, Москва также пыталась дискредитировать доверие американцев к демократическим процессам и усилить раскол в США.

Кроме России, по мнению разведки, выборы в вмешивался также Иран. А вот Китай решил не вмешиваться.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Разведка не обнаружила иностранного влияния на сам процесс голосования.

Напомним, в сентябре 2020 года Деркач попал под американские санкции за попытку повлиять на президентские выборы в США.