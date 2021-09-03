Телефонна розмова Зеленського. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159582-niyakyh-plivok-derkacha-v-op-prokomentuvaly-stvorennya-liniyi-speczv-yazku-zi-ssha.html

Ракурс

Захищена лінія в’язку телефонних переговорів між президентами запрацює в Києві.

Лінію спецзв’язку створять Україна та Сполучені Штати Америки. Відповідний документ був підписаний під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Державна служба спецінформації та зв’язку українська підписала з відповідною службою у США угоду про створення постійної захищеної лінії для постійного цілодобового зв’язку між адміністрацією президентів США і України, — зазначив посадовець.

Ведуча поцікавилася у Арестовича, чи означає створення захищеної лінії зв’язку те, що записи розмов між главами держав більше не потраплятимуть у вільний доступ.

Це означає, що ми часто будемо розмовляти тепер, — відповів той.

Як відомо, бізнесмен Андрій Деркач 19 травня оприлюднив аудіозаписи нібито розмов між Байденом та Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США та про націоналізацію «ПриватБанку». Згодом стало відомо, що Офіс генпрокурора нібито закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден.

Нагадаємо, 1 вересня Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Держдепартамент США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку. Після підписання угоди в офісі Зеленського заявили, що документ передбачає наявність лінії захищеного зв’язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною та США й сприяє зменшенню загроз і підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами належних їм функцій.

Джерело: «Право на владу»