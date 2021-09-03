"Дракону" авторитаризму в Україні підріжуть крила - Зеленський у Стенфорді, фото - ОП

https://racurs.ua/ua/n159583-drakonu-avtorytaryzmu-v-ukrayini-pidrijut-kryla-zelenskyy-u-stenfordi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 2 вересня виступив в Стенфордському університеті США перед професорами і експертами.

Основною тезою його програмної промови було твердження про неможливість будувати в Україні авторитарний режим.

Причиною є вільне й демократичне громадянське суспільство, яке не допустить цього.

В президента України запитали, чи не боїться він, убивши «дракона», сам стати «драконом» авторитаризму.

Я є президентом України два роки. У ваших знайомих (у Росії — «Ракурс») ситуація складніша, але це — внутрішній вибір цієї країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, «дракону» з’явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть, — відповів Зеленський.

Він визнав, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика Росії відрізняється від української, бо вона «спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати».

Глава держави нагадав, що не Україна почала війну, але наголосив, що Україна «із задоволенням» хоче її закінчити.

Інші головні тези його промови такі: