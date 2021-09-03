«Дракону» авторитаризму в Україні підріжуть крила — Зеленський у Стенфордіhttps://racurs.ua/ua/n159583-drakonu-avtorytaryzmu-v-ukrayini-pidrijut-kryla-zelenskyy-u-stenfordi.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 2 вересня виступив в Стенфордському університеті США перед професорами і експертами.
Основною тезою його програмної промови було твердження про неможливість будувати в Україні авторитарний режим.
Причиною є вільне й демократичне громадянське суспільство, яке не допустить цього.
В президента України запитали, чи не боїться він, убивши «дракона», сам стати «драконом» авторитаризму.
Я є президентом України два роки. У ваших знайомих (у Росії — «Ракурс») ситуація складніша, але це — внутрішній вибір цієї країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, «дракону» з’явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть, — відповів Зеленський.
Він визнав, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика Росії відрізняється від української, бо вона «спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати».
Глава держави нагадав, що не Україна почала війну, але наголосив, що Україна «із задоволенням» хоче її закінчити.
Інші головні тези його промови такі:
- Все можливо — символ сучасної України. Українці доводили це, створюй перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший в світі літак і WhatsApp;
- Україна будує дороги і мости, літаки, вертольоти, танки і військово-морський флот;
- Україна протистоїть однією з найпотужніших армій світу — армії РФ. І незважаючи на частину окупованою й включеної території, будує демократичне, відкрите е-держава без корупції;
- Зараз у мене в руках творіння Джобса і Apple — iPhone. А в ньому — наше українське творіння — держава в смартфоні. І сьогодні 26 млн українців в смартфоні можуть оформити різні документи;
- Мета на найближчі роки — 100% держпослуг онлайн і онлайн-голосування;
- Мета України — повернути своїх громадян, Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною — лідером Європи. Чому я впевнений в цьому? Тому що можливо все.