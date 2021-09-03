Україна на порозі запровадження посиленого карантину. Фото:

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Карантинні обмеження в Україні можуть незабаром запровадити через пандемію коронавірусу.

Зростання захворюваності на COVID-19 прискорилося — кількість нових випадків за тиждень зросла на 25% та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для «зеленої» зони 4%. Тому запровадити посилений карантин можуть у першій половині вересня. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, повідомляє KSE.

Ганиченко упевнений, що поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає. За його словами, кожне п’яте реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами з «ковідом», на 14% зайняті ліжка «з киснем».

Також зросла добова смертність — у середньому вона становить 38 осіб на добу. Це наполовину більше проти минулого тижня.

У KSE додали, що ситуації з COVID-19 в Європі теж не найкраща, бо в європейських країнах продовжують фіксувати максимальні значення захворюваності. А в світі на найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.

Нагадаємо за 2 вересня в Україні виявили 2 тис. 693 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. З початку пандемії захворіли вже понад 2,29 млн українців. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.