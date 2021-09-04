Пожар в костеле Святого Николая потушили - как он выглядит сейчас

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Ракурс

Пожар в костеле Святого Николая, расположенного на улице Большой Васильковской в Киеве, произошла вечером 3 сентября. Открытого огня снаружи не наблюдалось, однако возгорание нанесло повреждений интерьеру здания.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, что местные спасатели и специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полностью ликвидировали пожар, пострадавших нет. Ранее он информировал, что пожар возник между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю костела. ГСЧС присвоило пожару второй ранг сложности (это означает, что речь идет о большой площади, рядом с которой нет источников воды).

По словам Кличко, в ликвидации пожара принимали участие городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники.

Впоследствии в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что возгорание в костеле возникло во время репетиции. Площадь пожара — 80 кв. м.

Значительный ущерб зданию не нанесен. Выясняем степень повреждения органа, — отметили в ведомстве.



Напомним, костел Святого Николая построили в начале ХХ века в неоготическом стиле с нового в то время строительного материала — бетона. В здании сейчас действует римско-католический костел и Национальный дом органной и камерной музыки. В советское время здание было закрыто и использовалась как служебные помещения. Костел находится в плохом состоянии. В прошлом году экс-глава Минкульта говорил, что «на реставрацию фасадов в госбюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн». В то же время в 2021 году ведомство вновь назвало реставрацию фасадов костела Святого Николая в числе проектов, которые были только сейчас внесены в так называемую программу «Большая реставрация» и должны быть реализованы до конца этого года.