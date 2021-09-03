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Пожар. Фото: Сегодня

Костел Святого Николая пылает в центре Киева (ФОТО)

3 сен 2021, 22:29
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В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая, который расположен на улице Большая Васильковская, 75.

Возгорание зафиксировали вечером 3 сентября. Об этом сообщает «Сегодня».

Пожар. Фото: СегодняНа месте происшествия уже работают отряды спасателей, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева (ГСЧС) Светлана Водолага.

Пожар. Фото: СегодняИзвестно, что горит задняя часть здания. О наличии и количестве пострадавших пока не сообщается.


Пожар. Фото: СегодняНапомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 1 августа, вспыхнул пожар вблизи ТЦ «Пирамида», расположенного на улице Александра Мишуги на жилом массиве «Позняки». В результате возникло сильное задымление, которое распространилось и на ТРЦ. В связи с этим пришлось эвакуировать посетителей и работников «Пирамиды».

Источник: Сегодня

Источник: Ракурс


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