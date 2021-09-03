Пожар. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n159629-kostel-svyatogo-nikolaya-pylaet-v-centre-kieva-foto.html

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В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая, который расположен на улице Большая Васильковская, 75.

Возгорание зафиксировали вечером 3 сентября. Об этом сообщает «Сегодня».

На месте происшествия уже работают отряды спасателей, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева (ГСЧС) Светлана Водолага.

Известно, что горит задняя часть здания. О наличии и количестве пострадавших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 1 августа, вспыхнул пожар вблизи ТЦ «Пирамида», расположенного на улице Александра Мишуги на жилом массиве «Позняки». В результате возникло сильное задымление, которое распространилось и на ТРЦ. В связи с этим пришлось эвакуировать посетителей и работников «Пирамиды».

Источник: Сегодня