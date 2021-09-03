Костел. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n159629-kostel-svyatogo-mykolaya-palaie-u-centri-kyieva-foto.html

Ракурс

У Києві трапилася пожежа у костелі Святого Миколая, що розташований на вулиці Велика Васильківська, 75.

Займання зафіксували ввечері 3 вересня. Про це повідомляє «Сегодня».

На місці події вже працюють загони рятувальників, цю інформацію підтвердила прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва (ДСНС) Світлана Водолага.

Відомо, що горить задня частина будівлі. Про наявність та кількість постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві 1 серпня, спалахнула пожежа поблизу ТЦ «Піраміда», розташованого на вулиці Олександра Мишуги на житловому масиві «Позняки». В результаті виникло сильне задимлення, яке поширилося і на ТРЦ. У зв’язку з цим довелося евакуювати відвідувачів та працівників «Піраміди».

Джерело: Сегодня