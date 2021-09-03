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Ракурс
Костел. Фото: Сегодня

Костел Святого Миколая палає у центрі Києва (ФОТО)

3 вер 2021, 22:29
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У Києві трапилася пожежа у костелі Святого Миколая, що розташований на вулиці Велика Васильківська, 75.

Займання зафіксували ввечері 3 вересня. Про це повідомляє «Сегодня».

Пожежа. Фото: Сегодня

На місці події вже працюють загони рятувальників, цю інформацію підтвердила прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва (ДСНС) Світлана Водолага.

Пожежа. Фото: Сегодня

Відомо, що горить задня частина будівлі. Про наявність та кількість постраждалих наразі не повідомляється.

Пожежа. Фото: Сегодня


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві 1 серпня, спалахнула пожежа поблизу ТЦ «Піраміда», розташованого на вулиці Олександра Мишуги на житловому масиві «Позняки». В результаті виникло сильне задимлення, яке поширилося і на ТРЦ. У зв’язку з цим довелося евакуювати відвідувачів та працівників «Піраміди».

Джерело: Сегодня

Джерело: Ракурс


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