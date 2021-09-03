Свято завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159628-4-veresnya-yake-cerkovne-svyato-ta-scho-ne-mojna-robyty.html

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Свято завтра, 4 вересня — святого мученика Агафоніка. З передання відомо, що мученик Агафоник добре знав Святе Письмо й був активним місіонером. За свою проповідь святий був страчений разом з іншими християнами в містечку Силіврія.

У наших предків було повір’я, що в цей день ходить нечисть, лісовик бігає від хати до хати та розкидає сіно, сміється, лякає людей. А ще намагаються різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка в замріяної матері.

Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, у яке потім сідали.

Примети на 4 вересня:

день сонячний — до теплої осені;

багато грибів у лісі — до поганої риболовлі;

туман у сонячних променях швидко розсіюється — тепла погода триватиме багато днів;

мало грибів, але багато горіхів — до холодної та сніжної зими;

тепло й павутина летить — до доброї осені;

павутина низько летить — до теплої зими, високо — до холодної.

У цей день не можна занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження, виходити на вулицю після заходу сонця, брати й давати в борг і скупитися.

Іменини святкують: