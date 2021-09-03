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Ракурс
Свято завтра. Фото: istock

4 вересня — яке церковне свято та що не можна робити

3 вер 2021, 22:19
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Свято завтра, 4 вересня — святого мученика Агафоніка. З передання відомо, що мученик Агафоник добре знав Святе Письмо й був активним місіонером. За свою проповідь святий був страчений разом з іншими християнами в містечку Силіврія.

У наших предків було повір’я, що в цей день ходить нечисть, лісовик бігає від хати до хати та розкидає сіно, сміється, лякає людей. А ще намагаються різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка в замріяної матері.

Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, у яке потім сідали.


Примети на 4 вересня:

  • день сонячний — до теплої осені;
  • багато грибів у лісі — до поганої риболовлі;
  • туман у сонячних променях швидко розсіюється — тепла погода триватиме багато днів;
  • мало грибів, але багато горіхів — до холодної та сніжної зими;
  • тепло й павутина летить — до доброї осені;
  • павутина низько летить — до теплої зими, високо — до холодної.

У цей день не можна занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження, виходити на вулицю після заходу сонця, брати й давати в борг і скупитися.

Іменини святкують:

  • Олексій;
  • Іван;
  • Макар;
  • Михайло;
  • Федір;
  • Федора.

Джерело: Ракурс


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