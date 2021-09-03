Праздник завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n159628-4-sentyabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра, 4 сентября — святого Агафоника. Согласно преданию известно, что мученик Агафоника хорошо знал Священное Писание и был активным миссионером. За свою проповедь святой был казнен вместе с другими христианами в городе Силиврия.

У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей. А еще различные мифические существа пытаются затянуть в гущу путника или украсть малыша у матери.

Овинник поджигал снопы, а мужчины выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.

Приметы на 4 сентября:

день солнечный — к теплой осени;

много грибов в лесу — к плохой рыбалке;

туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней;

мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме;

тепло и паутина летит — к хорошей осени;

паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

В этот день нельзя слишком много есть, особенно пищу животного происхождения, выходить на улицу после захода солнца, брать и давать в долг и скупиться.

Именины празднуют: