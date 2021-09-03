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Ракурс
Праздник завтра. Фото: istock

4 сентября — какой церковный праздник и что нельзя делать

3 сен 2021, 22:19
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Праздник завтра, 4 сентября — святого Агафоника. Согласно преданию известно, что мученик Агафоника хорошо знал Священное Писание и был активным миссионером. За свою проповедь святой был казнен вместе с другими христианами в городе Силиврия.

У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей. А еще различные мифические существа пытаются затянуть в гущу путника или украсть малыша у матери.

Овинник поджигал снопы, а мужчины выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.


Приметы на 4 сентября:

  • день солнечный — к теплой осени;
  • много грибов в лесу — к плохой рыбалке;
  • туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней;
  • мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме;
  • тепло и паутина летит — к хорошей осени;
  • паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

В этот день нельзя слишком много есть, особенно пищу животного происхождения, выходить на улицу после захода солнца, брать и давать в долг и скупиться.

Именины празднуют:

  • Алексей;
  • Иван;
  • Макар;
  • Михаил;
  • Федор;
  • Федора.

Источник: Ракурс


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