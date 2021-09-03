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Праздник завтра. Фото: istock
4 сентября — какой церковный праздник и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n159628-4-sentyabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра, 4 сентября — святого Агафоника. Согласно преданию известно, что мученик Агафоника хорошо знал Священное Писание и был активным миссионером. За свою проповедь святой был казнен вместе с другими христианами в городе Силиврия.
У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей. А еще различные мифические существа пытаются затянуть в гущу путника или украсть малыша у матери.
Овинник поджигал снопы, а мужчины выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.
Приметы на 4 сентября:
- день солнечный — к теплой осени;
- много грибов в лесу — к плохой рыбалке;
- туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней;
- мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме;
- тепло и паутина летит — к хорошей осени;
- паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.
В этот день нельзя слишком много есть, особенно пищу животного происхождения, выходить на улицу после захода солнца, брать и давать в долг и скупиться.
Именины празднуют:
- Алексей;
- Иван;
- Макар;
- Михаил;
- Федор;
- Федора.
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