Зеленский и Байден. Фото: Фокус

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Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил американского коллегу Джо Байдена с визитом в нашу страну.

Он отметил, что набрался позитивного настроя для встречи с лидером Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает «Радио Свобода».

Пригласили, но когда сможет. Он человек занятой, — рассказал Зеленский.

По его словам, США являются стратегическим партнером Украины, не на словах, а на деле. Зеленский отметил, что США поддерживают Украину в энергетическом направлении, в направлении будущего членства в НАТО, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Я считаю, что у нас может быть огромное количество экономических прорывов. Но все, конечно, зависит от деталей, — добавил украинский лидер.



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским коллегой Джо Байденом. Во время визита украинский лидер забыл обсудить с президентом США его предстоящий визит в Украину.

Источник: Радио Свобода