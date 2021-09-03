Зеленський і Байден. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n159627-zelenskyy-zaprosyv-baydena-v-ukrayinu-pryyide-koly-zmoje.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запросив американського колегу Джо Байдена з візитом до нашої держави.

Він зазначив, що має позитивний настрій для зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Запросили, але коли зможе. Він людина зайнята, — розповів Зеленський.

За його словами, США є стратегічним партнером України, не на словах, а на ділі. Зеленський наголосив, що США підтримують Україну на енергетичному напрямку, на напрямку майбутнього членства в НАТО, а також підтримують суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Я вважаю, що в нас може бути величезна кількість економічних проривів. Але все, звичайно, залежить від деталей, — додав український лідер.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським колегою Джо Байденом. Під час візиту український лідер забув обговорити з президентом США його майбутній візит до України.

Джерело: Радіо Свобода