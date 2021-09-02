Зеленський і Байден. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n159530-zgadav-pro-ce-pislya-zustrichi-zelenskyy-zabuv-zaprosyty-baydena-do-ukrayiny.html

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Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч з американським колегою Джо Байденом.

Під час візиту український лідер забув обговорити з президентом Сполучених Штатів Америки (США) його майбутній візит до України. Про це Зеленський розповів під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

Зауважимо, що на початку візиту Джо Байден заявив, що хоче відвідати Україну. Натомість Зеленський зізнався журналістам, що не говорив з американським лідером на цю тему.

Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента США… Але до цього наші команди комунікували, і ми телефоном комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент (США, — ред.) приїде в Україну, це буде, мені здається, сьомий візит, він багато разів був в Україні… Мені здається, шість разів. Тим не менш — це багато, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 1 вересня у Вашингтоні відбулася перша зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена. Після зустрічі український та американський лідери вийшли до преси після коротких вступних промов. Планувалося, що переговори мали тривати понад дві години.