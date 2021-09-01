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Ракурс
Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку НАТО. Фото: Офіс президента

Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку НАТО

1 вер 2021, 21:48
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні недостатньо підтримки з боку НАТО.

Водночас глава держави подякував Північноатлантичному альянсу за допомогу. Зеленський відзначив, що громадяни України бачать цю підтримку з боку НАТО та розуміють, що у разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться наодинці, а буде з партнерами. Про це Зеленський заяви 1 вересня під час візиту до Вашингтону, йшлося в трансляції телеканалу «Україна 24».

Але це інше. Це про присутність. Я вважаю, що це, в принципі, правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс співпрацює в навчанні і працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні, — зазначив він.


Нагадаємо, під час візиту Зеленського в США була підписана нова стратегічна оборонна рамкова угода, яка передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці.

Також США виділять Україні додатково 60 млн дол. допомоги для сфери безпеки. Гроші передбачені для надання американських протитанкових комплексів Javelin та інших видів озброєння.

Джерело: Ракурс


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