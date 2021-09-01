Зустріч Зеленського і Байдена. Президент України вийшов до медіа

https://racurs.ua/ua/n159516-zustrich-zelenskogo-i-baydena-prezydent-ukrayiny-vyyshov-do-media-translyaciya.html

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1 вересня у Вашингтоні відбулася перша зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена. Зеленський — другий лідер європейської держави, який зустрічається з Байденом в Овальному кабінеті.

Окремої спільної прес-конференції по завершенні переговорів не передбачено, але український та американський лідери вийшли до преси після коротких вступних промов. Планувалося, що переговори мали тривати понад дві години.

Білий дім переносив їх двічі. Експерти вважали, що на тлі виведення американських військ з Афганістану, вибухів у Кабулі та водночас наслідків урагану «Іда» Україні не варто багато очікувати від зустрічі.

Зеленський вже два дні перебуває у США. Раніше він провів чимало зустрічей у Міненергетики, Пентагоні, NASA та розмовляв із бізнесменами.