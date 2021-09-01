Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Встреча Зеленского и Байдена — президент Украины вышел к медиа

Встреча Зеленского и Байдена — президенты вышли к медиа (ВИДЕО)

1 сен 2021, 21:42
999

1 сентября в Вашингтоне состоялась первая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Соединных Штатов Джозефа Байдена. Зеленский — второй лидер европейского государства, который встречается с Байденом в Овальном кабинете.

Отдельной совместной пресс-конференции по завершении переговоров не предусмотрено, но украинский и американский лидеры вышли к прессе после коротких вступительных речей. Планируется, что переговоры должны продолжаться более двух часов.


Белый дом переносил их дважды. Эксперты считали, что на фоне вывода американских войск из Афганистана, взрывов в Кабуле и одновременно последствий урагана «Ида» Украине не стоит много ожидать от встречи.

Зеленский уже два дня находится в США. Ранее он провел встречи в Минэнергетики, Пентагоне, NASA и с большим бизнесом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров