Встреча Зеленского и Байдена — президент Украины вышел к медиа

https://racurs.ua/n159516-vstrecha-zelenskogo-i-baydena-prezident-ukrainy-vyshel-k-media-translyaciya.html

Ракурс

1 сентября в Вашингтоне состоялась первая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Соединных Штатов Джозефа Байдена. Зеленский — второй лидер европейского государства, который встречается с Байденом в Овальном кабинете.

Отдельной совместной пресс-конференции по завершении переговоров не предусмотрено, но украинский и американский лидеры вышли к прессе после коротких вступительных речей. Планируется, что переговоры должны продолжаться более двух часов.

Белый дом переносил их дважды. Эксперты считали, что на фоне вывода американских войск из Афганистана, взрывов в Кабуле и одновременно последствий урагана «Ида» Украине не стоит много ожидать от встречи.

Зеленский уже два дня находится в США. Ранее он провел встречи в Минэнергетики, Пентагоне, NASA и с большим бизнесом.