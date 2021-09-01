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Ракурс
Сергей Никифоров на фоне Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Инстаграм

Спикер Зеленского оконфузился в Вашингтоне из-за фото

1 сен 2021, 21:14
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Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, который находится с рабочим визитом в США, оконфузился в американской столице.

Спикер главы государства сделал странное фото на фоне 169-метрового монумента Джорджу Вашингтону, который установлен между Белым домом и Капитолием. Свои снимки он опубликовал в Instagram и попал в скандал.

Первое фото было вполне приличным, но второе было слишком странным. После этого снимка пользователи соцсети начали упрекать чиновника, что он такими поступками унижает Украину.

Как известно, в США настолько дорожат монументом Джорджа Вашингтона, что в американской столице никто не строит выше за него здание. При этом ни одного закона о таком ограничении не существует.

Сергей Никифоров на фоне Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Инстаграм


Сергей Никифоров на фоне Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Инстаграм

Напомним, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала книгу «Каждый из нас — президент». Она посвящена украинской политике, работе спикером Владимира Зеленского, а также содержит «некоторые инсайды принятых решений». Автор утверждает, что ее работа посвящена «самоидентификации украинцев».

Источник: Ракурс


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