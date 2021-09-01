Речник Зеленського оконфузився у Вашингтоні через фото

Сергій Никифоров на тлі Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n159524-rechnyk-zelenskogo-okonfuzyvsya-u-vashyngtoni-cherez-foto.html

Ракурс

Сергій Никифоров, прес-секретар президента України Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у США, осоромився в американській столиці.

Спікер глави держави зробив дивне фото на тлі 169-метрового монумента Джорджу Вашингтону, який встановлений між Білим домом і Капітолієм. Свої знімки він опублікував в Instagram і потрапив у скандал.

Перше фото було цілком пристойним, але друге було надто дивним. Після цього знімку користувачі соцмережі почали докоряти чиновнику, що він такими вчинками принижує Україну.

Як відомо, в США настільки дорожать монументом Джорджа Вашингтона, що в американській столиці ніхто не будує вищу за нього будівлю. При цьому жодного закону про таке обмеження не існує.

Нагадаємо, колишня речниця Зеленського Юлія Мендель написала книгу «Кожний з нас — президент». Вона присвячена українській політиці, роботі спікером Володимира Зеленського, а також містить «деякі інсайди ухвалених рішень». Авторка стверджує, що її робота присвячена «самоідентифікації українців».