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Ракурс
Сергій Никифоров на тлі Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Інстаграм

Речник Зеленського оконфузився у Вашингтоні через фото

1 вер 2021, 21:14
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Сергій Никифоров, прес-секретар президента України Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у США, осоромився в американській столиці.

Спікер глави держави зробив дивне фото на тлі 169-метрового монумента Джорджу Вашингтону, який встановлений між Білим домом і Капітолієм. Свої знімки він опублікував в Instagram і потрапив у скандал.

Перше фото було цілком пристойним, але друге було надто дивним. Після цього знімку користувачі соцмережі почали докоряти чиновнику, що він такими вчинками принижує Україну.

Як відомо, в США настільки дорожать монументом Джорджа Вашингтона, що в американській столиці ніхто не будує вищу за нього будівлю. При цьому жодного закону про таке обмеження не існує.

Сергій Никифоров на тлі Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Інстаграм


Сергій Никифоров на тлі Монумента Вашингтону. Фото: sergii.nykyforov в Інстаграм

Нагадаємо, колишня речниця Зеленського Юлія Мендель написала книгу «Кожний з нас — президент». Вона присвячена українській політиці, роботі спікером Володимира Зеленського, а також містить «деякі інсайди ухвалених рішень». Авторка стверджує, що її робота присвячена «самоідентифікації українців».

Джерело: Ракурс


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