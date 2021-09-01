Олександр Петраков. Фото: Фото Павла Кубанова

https://racurs.ua/ua/n159523-ne-dostukavsya-do-futbolistiv-petrakov-prokomentuvav-nichyu-ukrayiny.html

Ракурс

Олександр Петраков, головний тренер збірної України, дав коментар після нічиї проти Казахстану у рамках відбору на Чемпіонат світу 2022 року.

Наставник відзначив, що вірить у вихід України на Чемпіонат світу. Заявив, що його підопічні гратимуть до кінця. Також похвалив суперника й поскаржився на українських футболістів, які втрачали гольові моменти. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Я попереджав своїх футболістів, щоб вони не витрачали гольові моменти. Напевно, не достукався. Навіть не знаю, з чим це пов’язано. Такі помилки мали місце, професіональні футболісти не можуть забити м’яч… У кінцівці отримали такий гол. Один, другий. Ми будемо розбирати. Спокійно поговоримо з хлопцями. Команда дуже сильно засмучена. Мені треба вивести гравців із психологічної ями, поговорити з ними, — зазначив тренер.

Петраков заявив, що не буде виправдовуватися через втрачені очки, а готовий відповідати за результат. Тренер наголосив, що гра суперника його не здивувала. Вважає, що Україна повністю переграла Казахстан. Пообіцяв зробити все можливе, щоб футболісти відновилися до гри проти збірної Франції.

Також тренер зазначив, що відсутність Зубкова та Степаненка на полі було його рішенням, оскільки півзахисник «Шахтаря» отруївся, а український легіонер «Ференцвароша» зовсім не грав за свій клуб. Заміну Яремчука Петраков пояснив тим, що форвард «Бенфіки» нещодавно перехворів.

Нагадаємо, матч України проти Казахстану у рамках відбору на Чемпіонат світу 2022 року був першим для нового головного тренера українців Олександра Петракова. Його призначили у збірну наприкінці серпня. «Жовто-сині» двічі вели в рахунку, але не зуміли втримати перемогу — пропустили на останній доданій хвилині.