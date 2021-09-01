Александр Петраков. Фото: Фото Павла Кубанова

https://racurs.ua/n159523-ne-dostuchalsya-do-futbolistov-petrakov-prokommentiroval-nichu-ukrainy.html

Ракурс

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины, дал комментарий после ничьи против Казахстана в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года.

Наставник отметил, что верит в выход Украины на Чемпионат мира. Заявил, что его подопечные будут играть до конца. Также похвалил соперника и пожаловался на украинских футболистов, которые теряли голевые моменты. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Я предупреждал своих футболистов, чтобы они не тратили голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч… В концовке получили такой гол. Один, второй. Мы будем разбирать. Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними, — отметил тренер.

Петраков заявил, что не будет оправдываться из-за потерянных очков, а готов отвечать за результат. Тренер подчеркнул, что игра соперника его не удивила. Считает, что Украина полностью переиграла Казахстан. Пообещал сделать все возможное, чтобы футболисты восстановились к игре против сборной Франции.

Также тренер отметил, что отсутствие Зубкова и Степаненко на поле было его решением, поскольку полузащитник «Шахтера» отравился, а украинский легионер «Ференцвароша» совсем не играл за свой клуб. Замену Яремчука Петраков объяснил тем, что форвард «Бенфики» недавно переболел.

Напомним, матч Украины против Казахстана в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года был первым для нового главного тренера украинцев Александра Петракова. Его назначили в сборную в конце августа. «Желто-синие» дважды вели в счете, но не сумели удержать победу и пропустили на последней добавленной минуте.