Який голос чоловіки і жінки вважають найпривабливішим. Фото:

https://racurs.ua/ua/n159522-yakyy-golos-choloviky-i-jinky-vvajaut-naypryvablyvishym-vstanovyly-vcheni.html

Ракурс

Чоловіки та жінки можуть приваблювати один одного не лише зовнішністю, але й голосом.

Який голос вважається найпривабливішим встановили вчені. Науковці з Каліфорнії записали голос 42 осіб, що виконують різні мовні завдання. Потім вчені ставили ці записи різним групам, щоб оцінити вокальну привабливість мовців. Про це повідомляється на сайті News-Medical.

Виявилося, що жінок у чоловіках приваблює бурмотіння. Науковці стверджують, що менш чітка і злегка зім’ята чоловіча мова впливає на підсвідомість протилежної статі, так як це змушує чоловіка виглядати «як мачо».

Натомість чоловіки знаходять більш привабливою чітку мову і витончений тон, оскільки це «вказує на жіночність». Це пов’язано з тим, що, як правило, жінки говорять акустично і фонетично м’якше і більш чітко.

Автори дослідження стверджують, що фонетична привабливість є формою так званого «статевого диморфізму» — відмінності характеристик між двома статями.

Нагадаємо, американські науковці з’ясували, що вегетаріанська дієта пов’язана з вищим ризиком розвитку депресії. Вчені виявили значне збільшення показників депресії у вегетаріанців в порівнянні з невегетаріанцями.

Джерело: News-Medical