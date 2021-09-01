Какой голос мужчины и женщины считают привлекательным. Фото:

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Мужчины и женщины могут привлекать друг друга не только внешностью, но и голосом.

Какой голос считается наиболее привлекательным установили ученые. Исследователи из Калифорнии записали голос 42 человек, выполняющих различные языковые задачи. Затем ученые ставили эти записи различным группам, чтобы оценить вокальную привлекательность говорящих. Об этом сообщается на сайте News-Medical.

Оказалось, что женщин в мужчинах привлекает бормотание. Ученые утверждают, что менее четкая и слегка смятая мужская речь влияет на подсознание противоположного пола, так как это заставляет мужчину выглядеть «как мачо».

В тоже время мужчины находят более привлекательной четкую речь и утонченный тон, поскольку это «указывает на женственность». Это связано с тем, что, как правило, женщины говорят акустически и фонетически мягче и более четко.

Авторы исследования утверждают, что фонетическая привлекательность является формой так называемого «полового диморфизма» — различия характеристик между двумя полами.

Напомним, американские ученые выяснили, что вегетарианская диета связана с более высоким риском развития депрессии. Ученые обнаружили значительное увеличение показателей депрессии у вегетарианцев по сравнению с невегетарианцами.

Источник: News-Medical