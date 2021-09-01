Остатки жилья возрастом более 30 тыс. лет нашли на Запорожье. Фото: molbuk.ua

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Ракурс

Остатки одного из древнейших зданий за всю историю периода среднего и верхнего палеолита нашли на берегу Днепра.

Найденный дом расположен в долине Днепра в 15 км от Запорожья. Найденная стоянка представляет собой два хорошо сохранившихся палеолитических уровня заселения, обладающих чертами настоящих жилых домов. Каменная индустрия стоянки представлена 54 тыс. артефактов, из которых почти 97% оказались побочными продуктами изготовления орудий труда. Об этом пишет Вадим Степанчук из Института археологии Национальной академии наук Украины, исследование которого опубликовано в журнале L’antropologie.

По словам ученого, древнейший культурный слой представляет собой сохранившиеся остатки сезонного пребывания группы охотников. В самом верхнем слое, в возрасте 31−32 тыс. лет, исследователи обнаружили следы осенне-зимнего проживания человека. Историки предполагают, что для строительства жилья могли использовать сосну.

Общая площадь этого дома составляла около 14,5 кв. м. Исследователь предполагает, что жилье было «двойным» — в доме была наружная часть сферической формы, а также внутренняя часть, которая служила спальней. В самом здании археологи нашли много осколков каменных орудий и следы от материалов, содержащих органику.

Также на стоянке нашли множество костей крупных животных. Предполагают, что их добывали охотники в осенний и зимний периоды.

Исследователь предполагает, что это место на берегу Днепра древние люди выбрали неслучайно, поскольку современные пороги могли раньше служить местом переправы для диких животных. По словам автора работы, эта стоянка показывает древнейший известный в Восточной Европе пример жилья на открытой местности, к тому же, со сложной конструкцией.

Напомним, в Запорожской области на Мамай-Горе археологи раскопали уникальное захоронение 15 ст., которое принадлежало представителю кочевников, которые пришли с Востока или Крыма. Они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье.

Источник: L’antropologie