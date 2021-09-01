Залишки житла віком понад 30 тис. років знайшли на Запоріжжі. Фото: molbuk.ua

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Залишки однієї з найдавніших будівель за всю історію періоду середнього і верхнього палеоліту знайшли на березі Дніпра.

Знайдений будинок розташований у долині Дніпра за 15 км від Запоріжжя. Знайдена стоянка являє собою два добре збережених палеолітичних рівня заселення, що володіють рисами справжніх житлових будинків. Кам’яна індустрія стоянки представлена 54 тис. артефактів, з яких майже 97% виявилися побічними продуктами виготовлення знарядь праці. Про це пише Вадим Степанчук з Інституту археології Національної академії наук України, дослідження якого опубліковане в журналі L’antropologie.

За словами вченого, найдавніший культурний шар являє собою збережені залишки сезонного перебування групи мисливців. У самому верхньому шарі, віком 31−32 тис. років, дослідники виявили сліди осінньо-зимового проживання людини. Історики припускають, що для будівництва житла могли використовувати сосну.

Загальна площа цього будинку становила близько 14,5 кв. м. Дослідник припускає, що житло було «подвійним» — у будинку була зовнішня частина сферичної форми, а також внутрішня частина, яка служила спальнею. У самій будівлі археологи знайшли багато осколків кам’яних знарядь та сліди від матеріалів, що містять органіку.

Також на стоянці знайшли безліч кісток великих тварин. Припускають, що їх добували мисливці в осінній та зимній періоди.

Дослідник припускає, що це місце на березі Дніпра древні люди вибрали невипадково, оскільки сучасні пороги могли раніше служити місцем переправи для диких тварин. За словами автора роботи, ця стоянка показує найдавніший відомий у Східній Європі приклад житла на відкритій місцевості, до того ж, зі складною конструкцією.

Нагадаємо, в Запорізькій області на Мамай-Горі археологи розкопали унікальне поховання 15 ст., яке належали представникові кочівників, які прийшли зі Сходу, або Криму. Вони контролювали одну з двох найбільших переправ в Нижньому Подніпровї.

Джерело: L’antropologie