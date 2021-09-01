Візит Зеленських до США – як одягається перша леді. Фото: Інстаграм

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Ракурс

Подружжя Зеленських прибуло до Сполучених Штатів з робочим візитом. Олена Зеленська на трапі літака продемонструвала стильний образ у блакитному костюмі.

Перша леді поєднала вбрання з бежевими туфлями на невисоких підборах, а також доповнила образ золотими сережками-камінцями. Світлинами вона поділилася у своєму профілі в Instagram.

У США Володимир Зеленський разом з дружиною відвідав Меморіал жертвам Голодомору 1932−1933 років в Україні, який відкрили в центрі Вашингтона у 2015 році.

Дружина президента вдягнула костюм чорного кольору, який складався з піджака та міді-спідниці. Під костюм перша леді вдягнула чорну блузку.

Родзинкою образу став орнамент у вигляді золотих колосків на піджаку. Свій образ Олена Зеленська доповнила укладкою та лаконічними сережками.

Після цього подружжя вирушило до музею-садиби першого президента США Джорджа Вашингтона, де відбулася історична презентація україномовного аудіогіда.

Для цієї події перша леді обрала елегантну чорну сукню з цікавим верхом. Свій образ вона доповнила ремінцем на талії та замшевими туфлями на шпильці.

Нагадаємо, 30 серпня офіційна делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським вилетіла у Вашингтон. США планують надати Україні додаткові 3 млрд дол. Станеться це після підписання меморандуму про взаєморозуміння.