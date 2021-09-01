Визит Зеленских в США — как одевается первая леди (ФОТО)https://racurs.ua/n159504-vizit-zelenskih-v-ssha-kak-odevaetsya-pervaya-ledi-foto.htmlРакурс
Супруги Зеленские прибыли в Соединенные Штаты с рабочим визитом. Елена Зеленская на трапе самолета продемонстрировала стильный образ в голубом костюме.
Первая леди соединила наряд с бежевыми туфлями на невысоком каблуке, а также дополнила образ золотыми серьгами-камнями. Фотографиями она поделилась в своем профиле в Instagram.
В США Владимир Зеленский вместе с женой посетил Мемориал жертвам Голодомора 1932−1933 годов в Украине, который открыли в центре Вашингтона в 2015 году.
Супруга президента надела костюм черного цвета, состоящий из пиджака и миди-юбки. Под костюм первая леди надела черную блузку.
Изюминкой образа стал орнамент в виде золотых колосьев на пиджаке. Свой образ Елена Зеленская дополнила укладкой и лаконичными серьгами.
После этого супруги отправились в музей-усадьбу первого президента США Джорджа Вашингтона, где состоялась историческая презентация украиноязычного аудиогида.
Для этого события первая леди выбрала элегантное черное платье с интересным верхом. Свой образ она дополнила ремешком на талии и замшевыми туфлями на шпильке.
Напомним, 30 августа официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским вылетела в Вашингтон. США планируют предоставить Украине дополнительные 3 млрд долл. Произойдет это после подписания меморандума о взаимопонимании.