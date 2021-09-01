Что ожидает Зеленский от Рады осенью, рассказали в «Слуге народа»

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Ракурс

Что ожидает президент Владимир Зеленский от Верховной Рады этой сессии, рассказали в «Слуге народа». На следующей неделе стартует осенняя сессия украинского парламента — нардепы возвращаются с каникул.

У нас из сессии в сессию переходят законопроекты — так называемые переходные. И на самом деле именно между V и VI сессиями наибольшая концентрация таких жизненно важных законопроектов. Это, конечно, в первую очередь антиолигархический пакет, на котором мы остановились в конце прошлой сессии. Это еще наши долги по отношениям с МВФ (законопроект по НАБУ) и еще некоторые законы, которые входили в пакет макрофину, но они уже не являются неотложными, так как в принципе Европейский Союз подтвердил эту помощь, — рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «НВ».

По его словам, необходимо принять все важные для экономики Украины нормативные акты.

Это в, первую очередь, закон о корпоративном управлении и о реформе института частных судебных исполнителей. Также законопроекты, связанные опять же с реформой, — банковский. И, конечно, есть долги по реформам. Как вот последний закон по земельной реформе № 3205 о возмещении кредитов. Его надо принять, — добавил представитель фракции монобольшинства.

Политик пожаловался, что все законопроекты о земли блокируются правками со стороны ОПЗЖ и Блока Юлии Тимошенко.

О новых реформах, которые мы еще не обсуждали серьезно, то на этой сессии ключевое внимание будет уделено пенсионной реформе. Потому что это вопрос уже насущный, оно уже назрело, перезрело. Попробуем принять этот законопроект, — подытожил нардеп «слуга».



Корниенко считает, что пенсионная реформа в Раде будет иметь серьезное сопротивление оппозиции.

Источник: НВ