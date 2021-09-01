Що очікує Зеленський від Ради восени, розповіли у “Слузі народу”

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Що очікує президент Володимир Зеленський від Верховної Ради цієї сесії, розповіли у «Слузі народу». Наступного тижня стартує осіння сесія українського парламенту — нардепи повертаються з канікул.

У нас із сесії в сесію переходять законопроекти — так звані перехідні. І насправді саме між V та VI сесіями найбільша концентрація таких життєво важливих законопроєктів. Це, звичайно, в першу чергу антиолігархічний пакет, на якому ми зупинилися в кінці минулої сесії. Це ще наші борги по стосунках із МВФ (законопроект по НАБУ) і ще деякі закони, які входили у пакет макрофіну, але вони вже не є такими нагальними, тому що у принципі Європейський Союз підтвердив цю допомогу, — розповів очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю для «НВ».

За його словами, необхідно ухвалити усі важливі для економіки України нормативні акти.

Це в, першу чергу, закон про корпоративне управління та про реформу інституту приватних судових виконавців. Також є законопроекти, які пов’язані знову ж таки з реформою, — банківський. І, звичайно, є борги по реформах. Як от останній закон по земельній реформі № 3205 щодо відшкодування кредитів. Його треба ухвалити, — додав представник фракції монобільшості.

Політик поскаржився, що усі законопроекти щодо землі блокуються правками з боку ОПЗЖ та Блоку Юлії Тимошенко.

Щодо нових реформ, які ми ще не обговорювали серйозно, то на цій сесії ключова увага буде приділена пенсійній реформі. Тому що це питання вже нагальне, воно вже назріло, перезріло. Спробуємо ухвалити цей законопроект, — підсумував нардеп-«слуга».



Корнієнко вважає, що пенсійна реформа у Раді матиме серйозний спротив опозиції.

Джерело: НВ