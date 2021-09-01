Зеленский заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n159525-zelenskiy-zayavil-o-nedostatochnoy-podderjke-ukrainy-so-storony-nato.html

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно поддержки со стороны НАТО.

В то же время глава государства поблагодарил Североатлантический альянс за помощь. Зеленский отметил, что граждане Украины видят эту поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России, Украина не останется в одиночестве, а будет с партнерами. Об этом 1 сентября во время визита в Вашингтон, говорилось в трансляции телеканала «Украина 24».

Но это другое. Это присутствие. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс сотрудничает в учебе и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет, — отметил он.



Напомним, во время визита Зеленского в США было подписано новое стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, кибербезопасности и разведке.

Также США выделят Украине дополнительно 60 млн долл. помощи для сферы безопасности. Деньги предусмотрены для предоставления американских противотанковых комплексов Javelin и других видов вооружения.