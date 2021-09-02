Зеленский и Байден. Фото: DW

https://racurs.ua/n159530-vspomnil-ob-etom-posle-vstrechi-zelenskiy-zabyl-priglasit-baydena-v-ukrainu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, провел встречу с американским коллегой Джо Байденом.

Во время визита украинский лидер забыл обсудить с президентом Соединенных Штатов Америки (США) его предстоящий визит в Украину. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи.

Заметим, что в начале визита Джо Байден заявил, что хочет посетить Украину. После чего Зеленский признался журналистам, что не говорил с американским лидером на эту тему.

Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить подробнее о визите президента США… Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали по визиту. Я думаю, что президент (США, — ред.) приедет в Украину, это будет, мне кажется, седьмой визит, он много раз был в Украине… Мне кажется, шесть раз. Тем не менее — это много, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 сентября в Вашингтоне состоялась первая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена. После встречи украинский и американский лидеры вышли к прессе после коротких вступительных речей. Планировалось, что переговоры должны продолжаться более двух часов.