Шанс повного локдауну назвав експерт

Локдаун. Фото: Рубрика

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Локдаун в Україні можливий уже найближчим часом через погіршення епідеміологічної ситуації.

У Національній академії наук (НАН) прогнозують, що ситуація може стати критичною та призведе до тотального карантину. Про це розповів член робочої групи НАН Ігор Іванов, передає «24 канал».

Вчений зауважив, що вже в серпні в Україні кількість нових випадків зараження на коронавірус становила 3% на день або 20% на тиждень. З початку осені очікують від 3 до 3,5 тис. інфікованих щодня.

За словами науковця, особливих проблем із наявністю місць у лікарнях для пацієнтів із коронавірусом не передбачається, оскільки в Україні перехворіло багато людей, відповідно штам «Дельта» поширюється повільніше, ніж в інших країнах.

Показник летальних випадків під час третьої хвилі коронавірусу складе близько 50 тис., що не менше, ніж під час попередніх двох, але «з корекцією на вакцинацію». Експерт вважає, що владі варто запроваджувати тотальний карантин, коли ситуація буде наближатися до критичної, бо на позитивний ефект від карантину потрібен час.

Також науковець заявив, що в пік нової хвилі коронавірусу варто обмежувати доступ не щеплених громадян до об'єктів інфраструктури, управління якими слід передати вакцинованим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чернівецька область за кількістю нових випадків стрімко наближається до «помаранчевої» зони, перескочивши «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки.

Джерело: 24 канал