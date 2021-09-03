На межі «помаранчевої» зони опинилася одна з областей

Помаранчева зона. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159619-na-meji-pomaranchevoyi-zony-opynylasya-odna-z-oblastey.html

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Коронавірус в Україні повертається з новою хвилею. Чернівецька область за кількістю нових випадків стрімко наближається до «помаранчевої» зони, перескочивши «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук у Facebook.

Він нагадав про небезпечність штаму коронавірусу «Дельта» та закликав містян щепитися від хвороби. Очільник ОДА додав, що у випадку виходу регіону із «зеленої» зони школи зможуть працювати за умови повної вакцинації від коронавірусу не менше 80% працівників закладу.

Як відомо, наразі вся територія країни перебуває у так званій «зеленій» зоні. Повернутись до «жовтого» рівня можливо за умови наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак — кількість виявлених нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тис. населення за останні 14 днів буде більше ніж 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування за допомогою ПЛР-тестування буде понад 4 та значному зменшенню кількості тестувань.

Окрім того, якщо в одному регіоні встановлять «червоний» рівень, то вся інша територія автоматично повертається до «жовтого».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Південно-Африканській республіці (ПАР) повідомляють про новий штам коронавірусу, який уже називають небезпечнішим за «Дельту». Цей різновид інфекції накопичив додаткові мутації, а тому він не викликає імунної відповіді та можливо, що він не боїться вакцини.