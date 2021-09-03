На границе «оранжевой» зоны оказалась одна из областей

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n159619-na-granice-oranjevoy-zony-okazalas-odna-iz-oblastey.html

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Коронавирус в Украине возвращается с новой волной. Черновицкая область по количеству новых случаев стремительно приближается к «оранжевой» зоне, перескочив «желтый» уровень эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

Он напомнил об опасности штамма коронавируса «Дельта» и призвал горожан привиться от болезни. Глава ОГА добавил, что в случае выхода региона из «зеленой» зоны школы смогут работать при полной вакцинации от коронавируса не менее 80% работников заведения.

Как известно, сейчас вся территория страны находится в так называемой «зеленой» зоне. Вернуться к «желтого» уровня возможно при условии наличия течение трех дней подряд одной из таких признаков — количество выявленных новых случаев инфицирования коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней будет более 75, коэффициент выявления случаев инфицирования с помощью ПЦР-тестирования будет более 4 и значительному уменьшению количества тестирований.

Кроме того, если в одном регионе установят «красный» уровень, то вся остальная территория автоматически возвращается к «желтому».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Южно-Африканской республике (ЮАР) сообщают о новом штамме коронавируса, который уже более опасным чем «Дельта». Эта разновидность инфекции накопила дополнительные мутации, а поэтому она не вызывает иммунного ответа и возможно, что не боится вакцины.