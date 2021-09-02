Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n159541-nekotorye-etnicheskie-gruppy-tyajelee-perenosyat-koronavirus-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться и забирать жизни людей по всей планете.

Китайские ученые установили, что некоторые этнические группы тяжелее переносят коронавирус. Публикация об этом появилась в журнале Communications Biology.

Чтобы проверить свою теорию, группа исследователей из различных научных центров Китая генотипировала вирус и взяла образцы ДНК у пациентов Больницы Тунцзи в Шанхае и Хубэйской больницы традиционной китайской медицины в Ухане с тяжелым и легким течениями коронавируса. К ним добавили данные здоровых людей этнодемографически схожей когорты.

Всего в аналитическую выборку включили 2 тыс. 858 человек. При этом 598 с тяжелым течением коронавируса вошли в основную группу, 859 с легким течением и 1 тыс. 401 здоровых — в контрольную. Всем им выполнили полногеномный поиск ассоциаций (GWAS).

В ходе исследования ученым удалось выявить три значимые ассоциации, которые являются специфичными для отдельных групп китайцев, а также общечеловеческие гены, отвечающие за работу лимфоцитов и мышц, реакции на стресс и на развитие опухолей крови, что влияют на течение коронавируса.

Таким образом исследователи установили, что за течение болезни могут отвечать отдельные генетические варианты, которые присущи этническим группам. Они надеются, что в будущем полученные результаты помогут в разработке таргетных стратегий профилактики и лечения коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что происхождение коронавируса исследуют ученые из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC). Они провели исследование и заявили, что коронавирус в Ухане мог появиться из-за поставок замороженных продуктов из других стран.