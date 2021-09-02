Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159541-deyaki-etnichni-grupy-vajche-perenosyat-koronavirus-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися й забирати життя людей по всій планеті.

Китайські вчені встановили, що деякі етнічні групи важче переносять коронавірус. Публікація про це з’явилася в журналі Communications Biology.

Щоби перевірити свою теорію, група дослідників із різних наукових центрів Китаю генотипувала вірус і взяла зразки ДНК у пацієнтів Лікарні Тунцзі в Шанхаї й Хубейської лікарні традиційної китайської медицини в Ухані з важким і легким перебігом коронавірусу. До них додали дані здорових людей етнодемографічно схожої когорти.

Усього в аналітичну вибірку доєднали 2 тис. 858 осіб. Водночас 598 з тяжким перебігом коронавірусу увійшли в основну групу, 859 з легким перебігом і 1 тис. 401 здоровий — у контрольну. Усім їм виконали повногеномний пошук асоціацій (GWAS).

Під час дослідження вченим вдалося виявити три значущі асоціації, які є специфічними для окремих груп китайців, а також загальнолюдські гени, що відповідають за роботу лімфоцитів і м’язів, реакції на стрес і на розвиток пухлин крові, що впливають на перебіг коронавірусу.

У такий спосіб дослідники встановили, що за перебіг хвороби можуть відповідати окремі генетичні варіанти, які притаманні етнічним групам. Вони сподіваються, що в майбутньому отримані результати допоможуть у розробці таргетних стратегій профілактики й лікування коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що походження коронавірусу досліджують вчені з китайського центру з контролю і профілактики захворювань (China CDC). Вони провели дослідження й заявили, що коронавірус в Ухані міг з’явитися через постачання заморожених продуктів з інших країн.