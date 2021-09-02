Переговори в ТКГ. Фото: Комментатор

https://racurs.ua/ua/n159540-peregovory-v-tkg-v-kabmini-nazvaly-porojnim-trekom-yakyy-treba-zberegty.html

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Переговори в ТКГ — це мертва історія, заявив віце-прем'єр та міністр із питань окупованих територій Олексій Резніков. На його думку, мінські консультації все ж потрібно зберегти.

Ми маємо зберегти цей порожній трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький. Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І, звичайно, — заради людей, які перебувають в тюрмах, серед іншого — в «Ізоляції». Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти, — сказав Резніков в інтерв’ю виданню «Ліга».

Також він заявив, що входження США в нормандський формат не змінить ситуації, бо «росіяни не виконали навіть ті обіцянки, які Путін давав на саміті у 2019 році в Парижі». Міністр додав, що країна-агресор щороку витрачає до 5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках, а за сім років — це 35 млрд.

Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі. Росіяни дуже прагматичні люди, я два роки з ними в переговорах… Якщо вони будуть розуміти, що для них дуже дорого утримувати ці території, а сенсу жодного немає, а тут ще санкційний тиск, вони будуть шукати варіанти, як із цього вийти, — зазначив Резніков.

При цьому Росія прагнутиме «зберегти обличчя» та шукатиме для цього відповідний формат. Натомість українській владі доведеться бути готовою до введення міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період.

По-іншому росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи… Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально, — наголосив міністр.



Нагадаємо, Олексій Резніков вважає, що деокупація Криму неможлива силовим шляхом. За його словами, вирішальним чинником є потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти Російської Федерації, оскільки окупація Криму й частини Донбасу, збитий рейс MH-17, блокування судноплавства в Азовському й Чорноморському регіонах створюють дискомфорт не тільки Україні, а і країнам НАТО.

Джерело: «Ліга»