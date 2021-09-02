Резніков. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n159537-shvydko-i-za-zgody-rosiyi-v-uryadi-ocinyly-perspektyvu-sylovoyi-deokupaciyi-krymu.html

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Деокупація Криму неможлива силовим шляхом — віце-прем'єр та міністр із питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що сучасною стратегією є політико-дипломатичний шлях.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю для видання «Ліга».

За його словами, вирішальним чинником є потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти Російської Федерації, оскільки окупація Криму й частини Донбасу, збитий рейс МН-17, блокування судноплавства в Азовському й Чорноморському регіонах створюють дискомфорт не тільки Україні, а і країнам НАТО.

Резніков вважає, що перспективи Росії як «країни-бензоколонки» обмежені — Європа вже заявляє, що планує відмовитися від бензинових двигунів до 2030 року.

Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт, — додав Резніков.

Він додав, що Україна зазнала колосальних збитків від окупації півострову — тільки за попередніми підрахунками за активами збиток склав 135 млрд дол. Це майно компаній, приватних осіб, активи банків та втрачене право власності. Чиновник наголошує, що реальні збитки як мінімум удвічі більші.

Зараз є сенс фіксувати всі цифри максимально наближено до реалій, інформувати про це світ і самих росіян. Щоби вони розуміли, що за все доведеться платити. Що на ці суми будуть рости відсотки, і що їхнім поколінням за це платити. Звичайно, потрібно готувати і правову позицію для всіх варіантів міжнародних судів, — наголосив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії через окупацію українського Криму запроваджуватимуться й у майбутньому. Німеччина не визнає й не визнаватиме незаконну анексію Криму Російською Федерацією, оскільки окупація півострова створила велику проблему в регіоні. Через це Європейський Союз тиснутиме на Росію й надалі.

Джерело: Ліга