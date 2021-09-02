Резников. Фото: Лига

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Деоккупация Крыма невозможна силовым путем — вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что современной стратегией является политико-дипломатический путь.

Такое заявление он сделал в интервью для издания «Лига».

По его словам, решающим фактором является мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против Российской Федерации, поскольку оккупация Крыма и части Донбасса, сбитый рейс МН-17, блокировки судоходства в Азовском и Черноморском регионах создают дискомфорт не только Украине, а и странам НАТО.

Резников считает, что перспективы России как «страны-бензоколонки» ограничены — Европа уже заявляет, что планирует отказаться от бензиновых двигателей до 2030 года.

Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупацию достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертвам российской агрессии. И это не шутка, — добавил Резников.

Он добавил, что Украина понесла колоссальные убытки от оккупации полуострова — только по предварительным подсчетам по активам ущерб составил 135 млрд долл. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков и утраченное право собственности. Чиновник отмечает, что реальные убытки как минимум вдвое больше.

Сейчас есть смысл фиксировать все цифры максимально приближено к реалиям, информировать об этом мир и самих россиян. Чтобы они понимали, что за все придется платить. Что на эти суммы будут расти проценты, и их поколениям за это платить. Конечно, нужно готовить и правовую позицию для всех вариантов международных судов, — подчеркнул он.



Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России из-за оккупации украинского Крыма будут вводиться и в будущем. Германия не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, поскольку оккупация полуострова создала большую проблему в регионе. Поэтому Европейский Союз будет давить на Россию.

Источник: Лига