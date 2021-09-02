Переговоры в ТКГ. Фото: Комментатор

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Переговоры в ТКГ — это мертвая история, заявил вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников. По его мнению, минские консультации все же нужно сохранить.

Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький. Чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно — ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе в «Изоляции». Больше 200 человек мы пытаемся забрать оттуда, — сказал Резников в интервью изданию «Лига».

Также он заявил, что вхождение США в нормандский формат не изменит ситуации, потому что «россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин давал на саммите в 2019 году в Париже». Министр добавил, что страна-агрессор ежегодно тратит до 5 млрд только в донецком и луганском направлениях, а за семь лет — это 35 млрд.

Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах… Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти, — отметил Резников.

При этом Россия будет стремиться «сохранить лицо» и искать для этого соответствующий формат. Тогда украинским властям придется быть готовыми к введению международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период.

По-другому россияне просто не согласятся выйти с наших территорий. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда… Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально, — подчеркнул министр.



Напомним, Алексей Резников считает, что деоккупация Крыма невозможна силовым путем. По его словам, решающим фактором является мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против Российской Федерации, поскольку оккупация Крыма и части Донбасса, сбитый рейс МН-17, блокировки судоходства в Азовском и Черноморском регионах создают дискомфорт не только Украине, а и странам НАТО.

Источник: «Лига»