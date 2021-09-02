Турция построит свой «Пентагон» в форме полумесяца. Фото: dailyadvent.com

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Власти Турции собрались построить собственный «Пентагон» — военно-административный комплекс в полтора раза больше американского Министерства обороны в Вашингтоне.

Площадь комплекса составит более 8,8 млн кв. м и вместит до 15 тыс. сотрудников. В центре здания будет место для торжеств площадью 23 тыс. кв. м. О таких планах заявили в пресс-службе турецкого президента.

Здесь мы воздвигнем постройку, которая будет вселять ужас в наших врагов и уверенность в наших друзей, — объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки первого камня.

Турецкий проект собирается позаимствовать у американского «Пентагона» его пятиугольную форму и разбавить её местным колоритом.

В центре композиции будет располагаться здание в форме полумесяца и звезды — на манер флага Турции. В первом здании будут проходить различные церемонии, а во втором — всевозможные выставки.