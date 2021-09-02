Туреччина побудує свій «Пентагон» у формі півмісяця. Фото: dailyadvent.com

https://racurs.ua/ua/n159539-turechchyna-pobuduie-sviy-pentagon-u-formi-pivmisyacya-foto.html

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Влада Туреччини хоче побудувати власний «Пентагон» — військово-адміністративний комплекс у півтора раза більший за американське Міністерство оборони у Вашингтоні.

Площа комплексу складе понад 8,8 млн кв. м і вміщатиме до 15 тис. співробітників. У центрі будівлі буде місце для урочистостей площею 23 тис. кв. м. Про такі плани заявили в прес-службі турецького президента.

Тут ми спорудимо будівництво, яка буде вселяти жах у наших ворогів і впевненість у наших друзів, — оголосив президент країни Реджеп Таїп Ердоган на церемонії закладання першого каменю.

Турецький проект збирається запозичити в американського «Пентагону» його п’ятикутну форму та розбавити її місцевим колоритом.

У центрі композиції буде розташовуватися будівля у формі півмісяця і зірки — на зразок прапора Туреччини. У першій будівлі проходитимуть різні церемонії, а в другій — всілякі виставки.