У Раді спрогнозували правові наслідки спільної заяви Байдена та Зеленського

https://racurs.ua/ua/n159538-u-radi-sprognozuvaly-pravovi-naslidky-spilnoyi-zayavy-baydena-ta-zelenskogo.html

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За підсумками домовленостей Джо Байдена та Володимира Зеленського у Верховної Ради найближчим часом роботи побільшає.

Таким є прогноз народного депутата фракції «Голос» Ярослава Железняка. Нардеп у своєму ТГ-каналі припустив, які законотворчі пріоритети повинна виставити монобільшість СН, аби виконати обіцянки Зеленського Байдену і дотриматися умов спільної заяви США і України.

Железняк повідомив, що Рада повинна ухвалити в «нормальній редакції» закон про реформу СБУ № 3196 (друге читання) та законопроект про порядок обрання директора НАБУ (друге читання закону № 5459−1).

Крім того, якщо відштовхуватися від спільної заяви президентів, то Рада повинна законодавчо посилити відповідальності за дискримінацію і ухвалити реформу корпоративного управління (друге читання закону № 5593-д).

США і Україна домовилися і про захист самостійності НБУ. Для цього, на думку нардепа, необхідні зміни до фінансового законодавства (закони №№ 5850, 5851, 5852, 5853 у першому читанні) і закон про перевірку інвестицій (його текст вже написало Мінекономіки).

Аби не затримувати черговий транш МВФ, Рада мусить зосередитися і на законопроекті про НАБУ (№ 5459−1) та змінах у банківському законодавстві (№№ 5850, 5851, 5852, 5853).

Нагадаємо, що спільна заява України та США за результатами переговорів Зеленськогоу Вашингтоні включає п’ять пунктів.