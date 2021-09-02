В Раде спрогнозировали правовые последствия совместного заявления Байдена и Зеленского

https://racurs.ua/n159538-v-rade-sprognozirovali-pravovye-posledstviya-sovmestnogo-zayavleniya-baydena-i-zelenskogo.html

Ракурс

По итогам договоренностей Джо Байдена и Владимира Зеленского у Верховной Рады в ближайшее время работы добавится.

Таков прогноз народного депутата фракции «Голос» Ярослава Железняка. Нардеп в своем ТГ-канале предположил законотворческие приоритеты, которые должно выставить монобольшинство СН, чтобы выполнить обещания Зеленского Байдену и соблюсти условия совместного заявления США и Украины.

Железняк сообщил, что Рада должна принять в «нормальной редакции» закон о реформе СБУ № 3196 (второе чтение) и законопроект о порядке избрания директора НАБУ (второе чтение закона № 5459−1).

Кроме того, если отталкиваться от совместного заявления президентов, то Рада должна законодательно усилить ответственность за дискриминацию и принять реформу корпоративного управления (второе чтение закона № 5593-д).

США и Украина договорились и о защите самостоятельности НБУ. Для этого, по мнению нардепа, необходимые изменения в финансовое законодательство (законы №№ 5850, 5851, 5852, 5853 в первом чтении) и закон о проверке инвестиций (его текст уже написало Минэкономики).

Чтобы не задерживать очередной транш МВФ, Рада должна сосредоточиться и на законопроекте о НАБУ (№ 5459−1) и изменениях в банковском законодательстве (№№ 5850, 5851, 5852, 5853).

Напомним, что совместное заявление Украины и США по итогам переговоров Зеленськогоу Вашингтоне включает пять пунктов.