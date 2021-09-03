Кент. Фото: УП

https://racurs.ua/n159618-rossiya-ne-hochet-mira-na-donbasse-gosdep.html

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Война на Донбассе продолжается из-за интересов Российской Федерации — именно она не заинтересована в урегулировании конфликта.

Таким образом РФ имеет возможность влиять на судьбу стран, которые борются с агрессией. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время интервью для телеканала «Дом».

По его словам, сейчас в Украине есть механизмы, которые могут помочь завершить войну.

У нас есть минская Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, нормандский процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель — нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства, — отметил Кент.



Американский чиновник добавил, что Россия не выполняет свои обязательства, которые были отмечены в Минских соглашениях в 2015 году. Обещания страны-агрессора идентичны обещаниям, которые Путин давал президенту Грузии в 2008 году. И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал по Приднестровью еще в 1999 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию жителям оккупированного Донбасса позволил президент.