Кент. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159618-rosiya-ne-hoche-myru-na-donbasi-derjdep.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває через інтереси Російської Федерації — саме вона не зацікавлена у врегулюванні конфлікту.

У такий спосіб РФ має змогу впливати на долю країн, які борються з агресією. Про це заявив заступника помічника держсекретаря США Джордж Кент під час інтерв’ю для телеканалу «Дім».

За його словами, наразі в Україні є механізми, яки можуть допомогти завершити війну.

У нас є мінська Тристороння контактна група щодо Донбасу, Нормандський процес. Інші конфлікти мають інші механізми. Спільний знаменник — небажання росіян виконувати взяті на себе зобов’язання, — зауважив Кент.



Американський посадовець додав, що Росія не виконує свої зобов’язання, які були відзначені в Мінських угодах у 2015 році. Обіцянки країни-агресора є ідентичними обіцянкам, які Путін давав президенту Грузії у 2008 році. І вони аналогічні обіцянкам, які Борис Єльцин дав щодо Придністров’я ще в 1999 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виїжджати на підконтрольну Україні територію через Російську Федерацію жителям окупованого Донбасу дозволив президент.