Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159617-doschi-ta-povernennya-tepla-pogoda-na-4-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 4 вересня очікується переважно суха та тепла, місцями прогнозують дощі та грози. На заході та у центрі стане по-осінньому прохолодно через опади. Температура повітря досягне позначки +24°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14° до +24°. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 4 вересня прогнозується сонячна, але прохолодна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +10°, а вдень триматиметься на рівні від +15° до +17° тепла.

Погода в Харкові зустріне дощем. Температура повітря вночі досягне позначки від +9° до +11°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +17°.

Погодні умови в Одесі очікуються теплі та сонячні. Місто вдень прогріється до +24°, вночі стовпчики термометрів покажуть +11°.

Погода у Львові прогнозується з опадами та прохолодою. Температурні показники будуть такими: уночі +10…+12° тепла, а вдень +16…+18° тепла.

Погода в Карпатах 4 вересня вразить рясними дощами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +10° до +12° тепла, а вдень температура сягне +22° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 вересня очікується спокійна, можливі незначні магнітні збурення.