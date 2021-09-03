Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/n159617-dojdi-i-vozvraschenie-tepla-pogoda-na-4-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 4 сентября ожидается преимущественно сухая и теплая, местами прогнозируют дожди и грозы. На западе и в центре станет по-осеннему прохладно из-за осадков. Температура воздуха достигнет отметки +24°.

Днем столбики термометров покажут от +14° до +24°. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 сентября прогнозируется солнечная, но прохладная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +10°, а днем будет держаться на уровне от +15° до +17° тепла.

Погода в Харькове встретит дождем. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +9° до +11°, а днем столбики термометра застынут на уровне +17°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные. Город днем прогреется до +24°, ночью столбики термометров покажут +11°.

Погода во Львове прогнозируется с осадками и прохладой. Температурные показатели будут следующими: ночью +10…+12° тепла, а днем +16…+18° тепла.

Погода в Карпатах 4 сентября поразит обильными дождями. Столбики термометров в темное время суток покажут от +10° до +12° тепла, а днем температура достигнет +22° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 сентября ожидается спокойная, возможны незначительные магнитные возмущения.